Пьяные и без прав: 4 водителя в Карелии полностью проигнорировали закон

В минувшие выходные инспекторы ДПС в Карелии задержали 12 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейдов с 19 по 21 марта инспекторы ДПС проверяли водителей на состояние опьянения. Из числа нетрезвых нарушителей 4 водителя были без права управления автомобилем; 3 водителя отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения; еще 2 передали управление автомобилем пьяному человеку. Самый молодой возраст среди нарушителей 24 года и самый старший – 57 лет.

Наиболее дисциплинированные водители в Кондопожском, Сортавальском, Питкярантском, Медвежьегорском, Суоярвском, Муезерском, Олонецком, Лоухском, Калевальском районах и в Костомукше. В этих районах нет задержанных водителей в состоянии опьянения.

В ходе рейдов инспекторы разъясняли водителям, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. Также граждан просят не оставаться равнодушными к безопасности на дороге и сообщать о пьяных за рулем по короткому номеру "102" или "112".