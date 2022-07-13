Пьяные юнцы в Карелии катались на угнанной машине и взламывали гаражи, а потом попали в ДТП

Суд Лоухского района Карелии вынес приговор двоим жителям поселка, которые в пьяном виде угнали автомобиль, совершили серию краж, а потом разбили машину в ДТП.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказались двое неработающих жителей поселка Сосновый, которые в ноябре 2021 года после употребления спиртного решили покататься и угнали автомобиль ВАЗ-21043. Когда в машине стал заканчиваться бензин, молодые люди, чтобы найти топливо, проникли в гараж местного жителя. Там они обнаружили запасные части от автомобиля и украли их. Затем угонщики направились в поселок Кестеньга, где взломали еще один гараж, похитив имущество общей стоимостью более 17 тыс. рублей.

На обратном пути водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся в кювет, после чего обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции.

Суд назначил 21-летнему подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, а его 19-летнему приятелю – 4,5 года колонии.