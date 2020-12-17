Пьяные подростки в Карелии до полусмерти избили сверстника

В Костомукше перед судом предстанут трое несовершеннолетних, обвиняемых в причинении тяжкого вреда своему сверстнику, сообщил Следком Карелии.

По версии следствия, днем 8 июля трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в Костомукше, спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком и избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью.

В результате потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.