Пьяные жители Карелии забили приятеля до смерти и вынесли за дверь

Мужчины совершили преступление в мае во время распития спиртного, сообщили в Следкоме Карелии.

Двое жителей Сегежи 31 и 32 лет в квартире распивали спиртное со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые напали на знакомого и совместно нанесли потерпевшему не менее 39 ударов руками и ногами по лицу, голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям.



После они вынесли потерпевшего из квартиры и оставили на лестнице в подъезде, где он скончался.

В отношении обвиняемых, один из которых ранее был судим, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.