Пьяных водителей, перевозящих детей, предложили лишать прав на пять лет

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей.

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Эта норма касается как водителей, которые самостоятельно передвигаются на автомобиле, так и тех, кто в момент правонарушения перевозит пассажиров, в том числе детей, пишет RT.

"Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трёх лет, а если пассажир был несовершеннолетним – штраф в размере 90 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до пяти лет", –написано в обращении.

Изменения предлагается внести в ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях в части усиления мер наказания в отношении водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозили других пассажиров.