Пьяный 51-летний водитель катался по поселку Карелии

В Лахденпохском районе 51-летний мужчина катался на машине по поселку в состоянии опьянения, угрожая безопасности жителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Утром 23 января в поселке Элинсерваара Лахденпохского района инспекторы ДПС ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем Renault Logan нетрезвого 51-летнего водителя.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Водителю в соответствии с законом грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех, кто стал очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем, незамедлительно сообщить имеющуюся информацию в полицию на единый номер 102 или 112.