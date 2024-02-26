Пьяный лихач без прав спровоцировал серьезную аварию на западе Карелии

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Петрозаводск — Суоярви».

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности аварии на 125 километре трассы «Петрозаводск — Суоярви», которая произошла 2 марта в Суоярвском районе республики.

По предварительной информации, около 7 утра 23-летний водитель LADA Kalina при обгоне лесовоза в запрещённом для этого месте допустил столкновение со встречным Renault Duster.

Травмы в результате аварии получили водитель LADA, водитель Renault и его два пассажира иномарки.

Как установили автоинспекторы, в момент аварии водитель LADA был пьян. Кроме того, водительских прав он не получал.