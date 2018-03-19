Пьяный пациент БСМП напал на медбрата

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В Петрозаводске в больнице скорой медицинской помощи разбушевался нетрезвый пациент, потребовалась помощь сотрудников вневедомственной охраны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшую пятницу 16 марта сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу тревожной кнопки выезжали в Петрозаводскую БСМП.
В четвёртом часу ночи в приёмный покой больницы был доставлен 57-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Он повёл себя неадекватно, бросался с кулаками на медбрата, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью.
Усмирить разбушевавшегося пациента помогли сотрудники вневедомственной охраны, которые передали его наряду патрульно-постовой службы. Дальнейшее разбирательство - в компетенции полиции.
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