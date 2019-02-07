Пьяный пенсионер в Карелии угрожал взорвать дом вместе с полицейскими

Инцидент произошел в октябре в Питкяранте, мужчина угрожал взорвать дом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 3 октября сотрудники полиции получили информацию о том, что по одному из адресов в городе Питкяранта 63-летний пьяный мужчина угрожал взорвать дом, в котором он проживает.

После прибытия в квартиру сотрудники полиции обнаружили обвиняемого, который угрожая применением насилия, продемонстрировал им предмет похожий на боевую гранату.

Мужчину остановили и задержали.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.