Пьяный петрозаводчанин украл давно приглянувшийся велосипед

Мужчина украл велосипед в соседнем доме на Зареке, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 38-летняя жительница микрорайона Зарека. Кто-то похитил ее велосипед. Свое имущество женщина оценила в 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: 41-летнего судимого петрозаводчанина. Мужчина пояснил, что давно обратил внимание на велосипед, который находился в подъезде одного из соседних домов.

В один из майских дней он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решился на кражу. Тогда горожанин зашел в подъезд, сорвал тонкий антикражный трос и похитил велосипед.

Мужчина планировал сбыть двухколесный транспорт, когда понадобятся деньги. Далеко его нести не пришлось – он оставил велосипед в сарае, расположенном в том же дворе.

Возбуждено уголовное дело.