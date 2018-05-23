Пьяный петрозаводчанин устроил скандал в детском саду из-за вентиляции

В Петрозаводске задержан гражданин, нарушавший общественный порядок на территории детского сада, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувшую среду 22 мая в два часа дня сигнализация сработала на территории детского объединения, расположенного в микрорайоне Кукковка.

Прибывшей на место группе вневедомственной охраны заведующая объяснила, что нажала "тревожную кнопку", потому что на территории находится агрессивный гражданин. Как выяснилось, житель соседнего дома, 48-летний мужчина, пришёл требовать отключить вентиляцию – её шум мешает спать.

Требования свои он выдвигал на повышенных тонах и для убедительности сдабривал нецензурной бранью.

Более подробные объяснения задержанный давал уже участковому уполномоченному полиции, которому его передали росгвардейцы.