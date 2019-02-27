Пьяный подросток угнал автомобиль в Петрозаводске

В полицию поступило сообщение от женщины об угоне автомобиля на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С дворовой территории дома № 3 по Октябрьскому проспекту 25 февраля был угнан Renault Fluence.

После полуночи на Шуйском шоссе наряд ДПС заметил автомобиль, объявленный в розыск. Водитель попытался уехать от полицейских, свернул на территорию АЗС, где был заблокирован нарядами ДПС.

За рулем автомобиля находился 17-летний подросток с явными признаками алкогольного опьянения. Молодой человек отказался от прохождения освидетельствования.

Подозреваемого в угоне доставили в отдел полиции. Автомобиль перемещен на штрафстоянку.