Пьяный подросток угнал автомобиль в Петрозаводске

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В полицию поступило сообщение от женщины об угоне автомобиля на Октябрьском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
С дворовой территории дома № 3 по Октябрьскому проспекту 25 февраля был угнан Renault Fluence.
После полуночи на Шуйском шоссе наряд ДПС заметил автомобиль, объявленный в розыск. Водитель попытался уехать от полицейских, свернул на территорию АЗС, где был заблокирован нарядами ДПС.
За рулем автомобиля находился 17-летний подросток с явными признаками алкогольного опьянения. Молодой человек отказался от прохождения освидетельствования.
Подозреваемого в угоне доставили в отдел полиции. Автомобиль перемещен на штрафстоянку.
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