Пьяный работник предприятия в Петрозаводске обматерил коллег

Нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Петрозаводске 25 января около 9.00 помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась работникам машиностроительного предприятия на улице Зайцева.
Причиной вызова стало неадекватное поведение 58-летнего мужчины – работника предприятия. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и ругался нецензурной бранью.
Правонарушителя передали полиции.
Ранее женщина дважды за неделю обокрала магазин в Петрозаводске.
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