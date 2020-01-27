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Пьяный работник предприятия в Петрозаводске обматерил коллег

Новости. Происшествия
10:19, 28 Января 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
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Нарушителю грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске 25 января около 9.00 помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась работникам машиностроительного предприятия на улице Зайцева.

Причиной вызова стало неадекватное поведение 58-летнего мужчины – работника предприятия. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения и ругался нецензурной бранью.

Правонарушителя передали полиции.

Ранее женщина дважды за неделю обокрала магазин в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-01-28 10:55:05
Какие все, ... , нежные. Особенно машиностроители. "Когда мой напарник Вася вылил мне за шиворот расплавленный свинец, я ему сказал "Вася, ты не прав!"

Гость
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