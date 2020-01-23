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Женщина дважды за неделю обокрала магазин в Петрозаводске

Новости. Криминал
10:58, 24 Января 2020
фото: © Управление Росгвардии Карелии/pixabay
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Инцидент произошел 22 января на улице Ленинградской, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске около 14.30 в сетевом гипермаркете на улице Ленинградской сработала тревожная сигнализация.

Одна из посетительниц торгового заведения прошла мимо кассового узла с неоплаченным товаром на сумму около трех тысяч рублей.

При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что женщина ранее уже выносила товар из этого магазина. 

Злоумышленница задержана и передана полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-24 12:39:27
Большевики знали жизнь и знали как надо обходиться с себе подобными при нарушении закона. А вы всё воете о "сталинском режиме". Почему в США известной и узнаваемой личности назначают обязательных работ на сотни часов, а Бочкаревой ничего за наркотики?
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