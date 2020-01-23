Женщина дважды за неделю обокрала магазин в Петрозаводске

Инцидент произошел 22 января на улице Ленинградской, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске около 14.30 в сетевом гипермаркете на улице Ленинградской сработала тревожная сигнализация.



Одна из посетительниц торгового заведения прошла мимо кассового узла с неоплаченным товаром на сумму около трех тысяч рублей.



При просмотре камер видеонаблюдения было установлено, что женщина ранее уже выносила товар из этого магазина.

Злоумышленница задержана и передана полиции.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что объявленного в розыск мужчину поймали на краже водки в Карелии.