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Пьяный водитель фуры из Ленобласти совершил опасный обгон в Карелии

Новости. Происшествия
16:10, 13 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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На федеральной автодороге «Санкт—Петербург—Мурманск» остановили нетрезвого водителя фуры с прицепом, сообщили в полиции Беломорска.

Ежедневно наряд дорожно-патрульной службы осуществляет надзор за соблюдением ПДД РФ участниками дорожного движения на федеральной автодороге «Санкт-Петербург-Мурманск».

Так, 11 августа 39-летний водитель, житель Ленинградской области, управляя грузовым автомобилем ДАВ с полуприцепом, совершил маневр обгона впереди попутно движущегося транспортного средства, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

При общении с правонарушителем, у него были выявлены признаки опьянения, а именно резкий запах алкоголя изо рта. Водителю было предложено пройти процедуру освидетельствования на трезвость, на что последний ответил согласием. Показания прибора составили 0,52 мл./л в выдыхаемом воздухе, тем самым подтверждено нетрезвое состояние водителя.

В отношении гражданина составлены административные материалы:
— ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
— ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к дисциплине на дороге, к неукоснительному выполнению требований, предписанных дорожными знаками и дорожной разметкой, а также напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

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