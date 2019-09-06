Пьяный водитель на трассе в Карелии устроил аварию с пострадавшими

В Муезерском районе пьяный водитель иномарки вылетел с трассы в кювет, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 5 сентября в поселке Ледмозеро Муезерского района в 16.15 водитель автомобиля Renault Megane, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате происшествия пострадали пассажиры - мужчины 28 и 50 лет. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как напомнили в ГИБДД, в соответствии с действующим законодательством за управление автотранспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет.