Пьяный водитель разворотил ограждения и дорожные знаки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль «Волга» под управлением неадекватного водителя двигался на Лососинском шоссе поперек проезжей части.

Странные маневры автомобиля «Волга» зафиксировал подписчик паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент произошел 24 мая на Лососинском шоссе в районе дома № 38к1.

На видео автомобиль, заехав на газон на разделительной полосе, пытался прорваться через ограждение обратно на проезжую часть. После нескольких попыток ему удалось, смяв ограду, вырваться на свободу, но путь нарушителя оказался недолог — на первом же повороте он наткнулся на непреодолимое препятствие в виде дорожного знака.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали два наезда на препятствия, в 21.19 и 21.20 вечера. В ходе общения с 38-летним водителем автомобиля ГАЗ 3110 стало очевидно, что мужчина пьян.

В результате аварии были повреждены дорожные знаки. В отношении водителя составлены административные протоколы.