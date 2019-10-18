Пьяный водитель-рецидивист устроил в Карелии ДТП с пострадавшими

ДТП произошло 17 октября на 202 км федеральной автодороги "Кочкома - Госраница", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.55 25-летний водитель Chevrolet Lanos при выезде с прилегающей территории столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, который двигался по главной дороге.

Водитель Chevrolet не имел прав, находился в состоянии опьянения. Ранее, в 2019 году, он уже привлекался за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В результате ДТП водитель Chevrolet и его 22-летняя пассажирка получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.