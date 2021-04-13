Пьяный водитель такси разъезжал по Петрозаводску

Автоинспекторы за утро поймали трех водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС утром 14 апреля отстранили от управления двух пьяных водителей в Прионежском районе и одного в Петрозаводске. В числе нарушителей оказался один водитель такси.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы пресекли 7 нарушений ПДД нетрезвыми водителями, одному из которых предстоит понести уголовную ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей республики сообщать о пьяных водителях в полицию по номеру: 102 или 112.

Ранее пьяный водитель в Карелии сбил дорожный знак и попал в больницу.