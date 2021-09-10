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Пьяный водитель ударил патрульного в городе на севере Карелии

Новости. Происшествия
07:25, 16 Сентября 2021
фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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В Костомукше пьяный водитель подозревается в применении насилия к инспектору ГИБДД, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше возбудили уголовное дело в отношении мужчины за применение насилия к представителю власти.

Как сообщили в следственных органах Костомукши, мужчина, будучи пьяным за рулем своего автомобиля, совершил административное правонарушение и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Для прохождения медицинского освидетельствования сотрудники полиции проехали вместе с водителем в приемное отделение больницы, однако от проверки он отказался.

В результате мужчину поместили в патрульный автомобиль для доставки в полицию Костомукши, чтобы составить протоколы об административных правонарушениях. Находясь в салоне машины, по пути следования из больницы к отделу полиции, мужчина ударил одного из инспекторов ГИБДД по лицу и в область груди.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

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