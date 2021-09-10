Пьяный водитель ударил патрульного в городе на севере Карелии

В Костомукше пьяный водитель подозревается в применении насилия к инспектору ГИБДД, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше возбудили уголовное дело в отношении мужчины за применение насилия к представителю власти.

Как сообщили в следственных органах Костомукши, мужчина, будучи пьяным за рулем своего автомобиля, совершил административное правонарушение и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Для прохождения медицинского освидетельствования сотрудники полиции проехали вместе с водителем в приемное отделение больницы, однако от проверки он отказался.

В результате мужчину поместили в патрульный автомобиль для доставки в полицию Костомукши, чтобы составить протоколы об административных правонарушениях. Находясь в салоне машины, по пути следования из больницы к отделу полиции, мужчина ударил одного из инспекторов ГИБДД по лицу и в область груди.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.