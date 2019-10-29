Пьяный водитель в Карелии не испугался непогоды

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Инспекторы остановили пьяного водителя в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы ДПС спецвзвода 29 октября пресекли нарушение нетрезвым водителем. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, в отношении нарушителя составлены административные материалы.
"Не каждый водитель осмелится выехать на автомобиле по первому снегу. Что не скажешь про пьяного...", – добавили в ГИБДД.
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