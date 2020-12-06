Пьяный водитель "жигулей" устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

Два человека получили травмы в пьяной аварии на шоссе в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 6 декабря, в 16.35 на Петрозаводском шоссе, в районе дома №12, водитель, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем ВАЗ-21099, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Symbol.

В результате ДТП пострадали два человека - 35-летний водитель ВАЗа и 22-летняя водитель Renault. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Водителю ВАЗа предстоит понести ответственность за управление автотранспортом в состоянии опьянения.