Пьяный житель Карелии до смерти избил родную мать

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В Питкяранте 36-летний мужчина обвиняется в гибели родной матери.
Трагедия произошла 3 апреля. По версии следствия, между мужчиной и его матерью произошел конфликт. Во время ссоры находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на мать и принялся ее избивать.
"В результате потерпевшая скончалась, а обвиняемый был задержан", - рассказали в республиканском управлении Следственного комитета.
На сына погибшей завели дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу.
"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в СУ СК.
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