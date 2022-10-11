Пьяный житель Карелии напал на полицейского в больнице

Мужчина остался недоволен тем, что его доставили в Кондопожскую ЦРБ, чтобы зафиксировать опьянение, сообщили в МВД Карелии.

Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нападении и оскорблении полицейского.

По версии следствия, в августе нетрезвого злоумышленника доставили в Кондопожскую ЦРБ для того, чтобы провести медицинское освидетельствование, так как мужчина появился в пьяном виде на улице.



В приемном покое он попытался вырваться из рук стража порядка, упал на пол и ударил полицейского ногой в плечо. Также злоумышленник обругал его в присутствии посетителей и медицинского персонала.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд. Мужчине по одной статье грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до 12 месяцев исправительных работ.