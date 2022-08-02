Пьяный житель Карелии напал на женщину в подъезде

Добычей злоумышленника стал телефон, сообщили на сайте кондопожского суда.

Кондопожский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в грабеже.

Как было установлено, кондопожанин, будучи пьяным, в подъезде дома выхватил из рук женщины телефон. Игнорируя требование вернуть гаджет, мужчина покинул подъезд.

Мужчина ранее уже был судим. Учитывая это, суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.