Пьяный житель Карелии напал на женщину в подъезде

Добычей злоумышленника стал телефон, сообщили на сайте кондопожского суда.
Кондопожский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в грабеже.
Как было установлено, кондопожанин, будучи пьяным, в подъезде дома выхватил из рук женщины телефон. Игнорируя требование вернуть гаджет, мужчина покинул подъезд.
Мужчина ранее уже был судим. Учитывая это, суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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