Пьяный житель Карелии сбросил с лоджии друга девушки

В Кондопоге хулиган кидал в окна камни, а потом сбросил с лоджии приятеля знакомой, который после падения ушел в неизвестном направлении, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Кондопоге утром 22 июля сработала тревожная сигнализация в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники районного отдела вневедомственной охраны заметили, что дверь в квартиру была приоткрыта, и услышали звук бьющегося стекла.

Пройдя далее, росгвардейцы обнаружили разбитые окна лоджии. Под окнами стоял правонарушитель. При задержании нетрезвый гражданин оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, нецензурно выражался и вел себя агрессивно.

Со слов потерпевшей, мужчина не только бросал камни в окно, но и сбросил с лоджии ее приятеля, который после падения ушел в неизвестном направлении.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.