Пьяный житель Карелии в День космонавтики зарезал женщину

В Кемском районе местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 12 апреля 34-летний мужчина в квартире в поселке Чупа Лоухского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес женщине не менее двух ударов ножом по шеи и телу.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, подозреваемый задержан.

В настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.