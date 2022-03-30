890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
Что в Карелии подорожало больше всего
13.04.2022 16:00
Новую квартиру на курорте в Карелии можно купить по ипотеке под 3% годовых
13.04.2022 13:00

Пьяный житель Карелии в День космонавтики зарезал женщину

Новости. Криминал
07:00, 14 Апреля 2022

Новости партнеров

В Кемском районе местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, днем 12 апреля 34-летний мужчина в квартире в поселке Чупа Лоухского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес женщине не менее двух ударов ножом по шеи и телу.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, подозреваемый задержан.

В настоящее время следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
07.04.2022, 15:40
Офисную бумагу, исчезнувшую из-за санкций, заменят продукцией, выпущенной в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Что в Карелии подорожало больше всего
13.04.2022 14:51
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
12.04.2022 14:17
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.