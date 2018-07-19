Пьяный житель Петрозаводска едва не утонул, пытаясь доплыть от берега до острова
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Транспортные полицейские спасли пьяного мужчину, который решил на спор проплыть от берега до острова Неглинный, сообщает ведомство.
В Петрозаводский линейный отдел МВД на транспорте поступило сообщение, что в Онежском озере тонет человек. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выдвинулись на помощь, вытащили пострадавшего из воды, подняли на борт катера и оказали первую помощь.
На берегу мужчина был осмотрен бригадой скорой помощи.
Выяснилось, что 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил доказать своим друзьям, что сможет доплыть от городского берега Петрозаводска до острова Неглинный. Однако преодолеть расстояние в 1 км мужчина не смог и начал тонуть.
В настоящее время в отношении петрозаводчанина составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
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