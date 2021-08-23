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Пьяный грабитель в Петрозаводске протащил школьника по асфальту

Новости. Криминал
07:15, 26 Августа 2021
фото: © shutterstock.com/Monkey Business Images

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Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который на улице ограбил 10-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 21 августа 2021 года в дневное время 31-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к школьнику возле жилого дома на улице Луначарского. Он потребовал от ребенка дать ему мобильный телефон. Когда мальчик отказался, обвиняемый схватил  висевшую на плече ребенка сумку.  Школьник пытался сопротивляться и отпустил сумку только после того, как мужчина протащил его по асфальту.

Обвиняемый достал из нее мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан, ему предъявлено обвинение.  Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, с применением насилия не опасного для здоровья).

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