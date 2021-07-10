Реклама
Прислать новость
Пьяное вождение в одном случае закончилось гибелью человека
10.07.2021 16:47
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ) 13
10.07.2021 18:02
В ГИБДД Петрозаводска объяснили водителям, как ездить на автомобиле в жару
10.07.2021 15:08
Названы самые богатые и самые бедные регионы России 2
10.07.2021 20:38

Пять африканских ежей поселились у жителя Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
13:05, 11 Июля 2021
фото: газета "64 параллель" - https://64parallel.ru/gorod/kolyuchie-druzya/

Житель Костомукши Алексей Шабанов, который разводит дома африканских ежей, каждому зверьку сделал просторный домик.

Газета «64 параллель» рассказала об интересном увлечении жителя Костомукши Алексея Шабанова. Он разводит дома африканских ежей.

- Однажды, когда я был ребенком, подобрал в лесу ежика. Хотел оставить у себя, но тетя сказала, что дикое животное должно жить в лесу. Я его отпустил, однако от идеи завести это необычное животное не отказался. Три года назад узнал, что в Петрозаводске африканских ежиков разводит парень из Костомукши, и купил одного. А потом, чтобы ему не было скучно, завели ежу подругу. Ее привезли из питомника, который находится в Москве. У нее длинная родословная. У пары появились дети, и сейчас у меня пять ежей, - рассказал Алексей.

По словам хозяина ежиков, его питомцы живут в специально оборудованных контейнерах, едят постное вареное мясо, опарышей, замороженных кузнечиков и мышат, также любят кошачий корм.

- Ежи – теплолюбивые животные. В основном активны ночью. Пока я нахожусь на работе, мои питомцы спят. Когда возвращаюсь домой, они уже просыпаются. По характеру зверьки сложные, на руки идут с осторожностью. Но если уделять им много времени, общаться, они будут доверять прикосновениям, - поделился Алексей.

При этом, он рассказал, что содержание ежей – это дело, в которое «нужно вкладываться морально и финансово».

- Сам ежик стоит от трех до шести тысяч рублей. Ему нужен просторный домик, сбалансированное питание. У меня в месяц уходит около трех тысяч рублей на содержание питомцев. Кроме того, к ним надо проявлять заботу и ласку. Заводчики рекомендуют брать на руки, чтобы животное привыкало к хозяину.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»