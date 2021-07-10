Пять африканских ежей поселились у жителя Карелии (ФОТО)

Житель Костомукши Алексей Шабанов, который разводит дома африканских ежей, каждому зверьку сделал просторный домик.

Газета «64 параллель» рассказала об интересном увлечении жителя Костомукши Алексея Шабанова. Он разводит дома африканских ежей.

- Однажды, когда я был ребенком, подобрал в лесу ежика. Хотел оставить у себя, но тетя сказала, что дикое животное должно жить в лесу. Я его отпустил, однако от идеи завести это необычное животное не отказался. Три года назад узнал, что в Петрозаводске африканских ежиков разводит парень из Костомукши, и купил одного. А потом, чтобы ему не было скучно, завели ежу подругу. Ее привезли из питомника, который находится в Москве. У нее длинная родословная. У пары появились дети, и сейчас у меня пять ежей, - рассказал Алексей.

По словам хозяина ежиков, его питомцы живут в специально оборудованных контейнерах, едят постное вареное мясо, опарышей, замороженных кузнечиков и мышат, также любят кошачий корм.

- Ежи – теплолюбивые животные. В основном активны ночью. Пока я нахожусь на работе, мои питомцы спят. Когда возвращаюсь домой, они уже просыпаются. По характеру зверьки сложные, на руки идут с осторожностью. Но если уделять им много времени, общаться, они будут доверять прикосновениям, - поделился Алексей.

При этом, он рассказал, что содержание ежей – это дело, в которое «нужно вкладываться морально и финансово».

- Сам ежик стоит от трех до шести тысяч рублей. Ему нужен просторный домик, сбалансированное питание. У меня в месяц уходит около трех тысяч рублей на содержание питомцев. Кроме того, к ним надо проявлять заботу и ласку. Заводчики рекомендуют брать на руки, чтобы животное привыкало к хозяину.