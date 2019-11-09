Пять автомобилей столкнулись на трассе "Кола" в Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе Карелии из-за крупного ДТП было приостановлено движение по федеральной автодороге.

Сразу пять автомобилей столкнулись в субботу, 9 ноября на 297 километре федеральной трассы "Кола" в Карелии.

Как сообщили в пожарной охране Олонецкого района, сообщение о ДТП поступило на пульт ЕСС-01 в 10 часов 36 минут. На место аварии выехал личный состав пожарной части 35 по охране г. Олонец в составе 6 человек.

Спасателям и сотрудникам ГИБДД пришлось отключать АКБ и ликвидировать затор на федеральной трассе, организуя пропуск движения автомобилей по объездной дороге через деревню Новинка.

В результате ДТП было приостановлено движение по федеральной трассе Р-21.