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Пять человек в Карелии пострадали в ДТП за сутки перед Новым годом

Новости. Происшествия
15:43, 01 Января 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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В двух ДТП, которые произошли в районах Карелии, пострадали пять человек.

Как стало известно от спасателей, которые привлекались к ликвидации ДТП, 31 декабря в Прионежском районе в 16.10 произошло лобовое столкновение автомобилей.

Так, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo, следуя из поселка Деревянное в сторону Петрозаводска, не учел погодных условий, допустил занос автомобиля на встречную полосу, гед столкнулся с другим автомобилем Volkswagen Polo под управлением 24-летнего водителя.

В аварии пострадали водители автомобилей, оба пострадавшие госпитализированы.

В этот же день в Питкярантском районе на автодороге «Олонец – Леппясилта» 29-летний водитель автомобиля Ford Mondeo при прохождении правого поворота допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот".

В результате ДТП травмы получили 44-летняя пассажирка УАЗа, молодой водитель Ford Mondeo и его 17-летний пассажир.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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