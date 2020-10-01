Пять классов за сутки отправили в Карелии на дистанционное обучение из-за COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях коронавирусной инфекции в школах республики.

Как пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены два класса в школе № 27, 1 класс в лицее №40, один класс в Петровской школе в Петрозаводске и один класс в школе поселка Боровой Калевальского района.

Еще четыре класса отправлены на карантин из-за ОРВИ. Все дети учатся в школе поселка Деревянка Прионежского района.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).