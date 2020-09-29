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Пять классов и группа колледжа переведены в Карелии на дистанционное обучение из-за коронавируса

Новости. Общество
10:13, 30 Сентября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
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О ситуации с коронавирусом в Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в минувшие сутки еще 5 классов переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса: один класс (25 человек) в Петрозаводской школе №9, один класс (28 человек) в петрозаводской школ школе № 25, два класса (33 человека) в школе в Деревянке и один класс (20 человек) в Заозерской школе. Также на дистанционное обучение переведена еще одна группа (19 человек) в медицинском колледже.

По данным оперштаба Карелии, общее число заболевших коронавирусом в республике на 30 сентября составляет 3997 человек, выздоровели – 3343 пациента. За сутки общее число умерших от COVID-19 в Карелии составило 37 человек.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы,  1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

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