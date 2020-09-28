Еще две школы в Карелии переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Число школьников, находящихся на карантине по COVID-19, выросло до 1208.

Из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены ученики двух школ в Питкярантском районе: в Хийденсельге (76 человек) и Ляскеля (270 человек). Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, в Лоухской школе дети с 5 по 11 класс (338 человек) также занимаются дистанционно, очно – в отдельно стоящем здании – учатся ребята начального звена. Также на карантин отправлена одна группа (20 человек) детского сада №20 в Кондопоге.

Таким образом, на сегодняшний день на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

К привычному, очному, режиму обучения вернулись после карантина студенты двух петрозаводских колледжей: педагогического (22 человека) и базового медицинского (29 человек).

Ранее сообщалось, что школа поселка Элисенваара переведена на дистант из-за коронавируса.