Школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19

Педагоги и ученик поселковой школы в Лахденпохском районе заразились коронавирусом: учебное заведение переведено на дистант.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о заражении коронавирусом одного педагога и двух учеников в школе поселка Элисенваара. В этой связи обучение в школе было решено перевести в дистанционный формат.

"В школе поселка Элисенваара на минувшей неделе выявлены еще три случая коронавирусной инфекции (2 педагога и 1 ученик). В связи с этим со вчерашнего дня вся школа на время карантина переведена на дистанционное обучение", - написал Парфенчиков в соцсети.

Напомним, ранее в поселке Элисенваара был зафиксирован самый первый с начала нового учебного года случай заболевания COVID-19 в школе, где учащихся пришлось отправить на карантин. Об этом заявлял ранее министр образования Карелии Роман Голубев. В учебном заведении тогда заболел школьник.

Затем случаи заражения выявили в одном из классов Академического лицея Петрозаводска. Случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Финно-угорской школе, в автотранспортном техникуме и в медицинском колледже карельской столицы. Коронавирус был выявлен в Лицее №40, школе №3 в Петрозаводске, в школе поселка Мелиоративный Прионежского района. В Кондопоге на дистанционную форму обучения были переведены 74 школьника. Также на дистант отправились более полусотни студентов: группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший). На дистанционное обучение из-за COVID-19 были переведены учащиеся кадетского корпуса, двух школ и двух колледжей: один класс (28 человек) в Петрозаводском кадетском корпусе, один класс (25 человек) в петрозаводской школе №33, еще один класс (25 человек) в лицее №40; в медицинском колледже студенты 1 группы (28 человек) и еще 8 студентов из числа контактных, в педагогическом колледже - 1 группа (22 человека).