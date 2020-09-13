Более 550 школьников и студентов в Карелии отправлены на карантин из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что на дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены учащиеся кадетского корпуса, двух школ и двух колледжей.

Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены: 1 класс (28 человек) в Петрозаводском кадетском корпусе, 1 класс (25 человек) в петрозаводской школе №33, еще 1 класс (25 человек) в лицее №40. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Также с сегодняшнего дня обучаются дистанционно в медицинском колледже студенты 1 группы (28 человек) и еще 8 студентов из числа контактных. В педагогическом колледже на дистант переведена 1 группа (22 человека).

"Из-за коронавируса на карантине находятся 362 школьника и 192 студента СУЗов. После окончания карантина они вернутся к очной форме обучения", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания COVID-19 в Карелии достигло 3485. За минувшие сутки 8 новых случаев коронавируса подтверждены в республике: в Петрозаводске – 6 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Элисенваара и Вялимяки).