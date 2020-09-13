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Еще восемь человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:04, 14 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Число случаев заболевания COVID-19 в Карелии достигло 3485, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 8 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 6 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Элисенваара и Вялимяки).

Выздоровели еще 26 человек: в Петрозаводске – 19, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 567,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 724,3 случая, по Северо-Западу – 732,4.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели COVID-19 3485 человек, выздоровели 2839, умерли 32 человека.

Накануне за сутки в Карелии было зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса.

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