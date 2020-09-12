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Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает расти

Новости. Общество
08:43, 13 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки 16 новых случаев СOVID-19 зарегистрировано в республике.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки коронавирусом заболели еще 16 человек: в Петрозаводске – 11, в Прионежском районе – 2 (поселок Кварцитный), в Сортавале – 1, в Пряжинском районе – 1 (поселок Матросы), в Лахденпохском районе – 1 (поселок Элисенваара).

Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Выздоровели еще 36 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели СOVID-19 3477 человек, выздоровели 2813, умерли 32.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 566,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 720,5 случая, по Северо-Западу – 727,9.

Накануне сообщалось, что В Карелии за сутки COVID-19 заразились семь детей.

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