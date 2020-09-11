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В Карелии за сутки выздоровели в 2,5 раза больше человек, чем заболели

Новости. Общество
09:12, 12 Сентября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Число инфицированных в республике возросло до 3461, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 20 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 9, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 2 (СНТ "Верховье-2" и деревня Вилга), в Кондопоге – 4, в Суоярвском районе –  (поселок Поросозеро), в Олонецком районе – 1 (деревня Алексала).

Выздоровели еще 50 человек: в Петрозаводске – 21, в Кемском районе – 10, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Сегежском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 6, в Прионежском районе – 1.

Заболелили в 2,5 раза меньше человек, чем выздоровели.

Всего выздоровели 2777 человек.

На самокарантине находятся 945 человек (+2 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человек.

Проведено 157659 исследований (+1122 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 563,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 716,8 случая, по Северо-Западу – 723,5.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-12 12:08:42
И нужно еще потерпеть пару лет,

и рай на земле будет в России,

несет нам Володя истинный свет,
Вася
2020-09-12 12:05:30
Нет уже былых мультиков, расхотелось в рай, в Сирию .
Chel
2020-09-12 11:49:19
Смотрю в окно. В доме напротив в 50% окон открыты форточки. До октября точно можно протянуть. Ставьте счётчики и платите по факту.
drug
2020-09-12 09:44:11
Обращаюсь к руководству республики.
Дайте команду на начало отопительного сезона по всему региону.
Посмотрите прогноз погоды на следующую неделю - по ночам температура опустится до 4 градусов.
Люди болеют.
Хватит идти на поводу у бизнеса - вы обещали помогать людям.
ПлачУ и ПлАчу
2020-09-12 10:48:28
drug, носочки надень. Не хватало летом еще платить тысячами за тепло хапугам.
Вася
2020-09-12 12:01:42
ПлачУ и ПлАчу, Живёт себе в удовольствие может ещё даже с молодой гимнасточкой
Вася
2020-09-12 10:41:03
drug, Хочешь орден Сампо ?
Вася
2020-09-12 10:12:12
drug, Кто болеет?
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