В Карелии за сутки выздоровели в 2,5 раза больше человек, чем заболели

Число инфицированных в республике возросло до 3461, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 20 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 9, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 2 (СНТ "Верховье-2" и деревня Вилга), в Кондопоге – 4, в Суоярвском районе – (поселок Поросозеро), в Олонецком районе – 1 (деревня Алексала).

Выздоровели еще 50 человек: в Петрозаводске – 21, в Кемском районе – 10, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Кондопожском районе – 4, в Сегежском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 6, в Прионежском районе – 1.

Заболелили в 2,5 раза меньше человек, чем выздоровели.

Всего выздоровели 2777 человек.

На самокарантине находятся 945 человек (+2 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человек.

Проведено 157659 исследований (+1122 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 32 пациента с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 563,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 716,8 случая, по Северо-Западу – 723,5.