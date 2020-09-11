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Более 50 студентов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Новости. Общество
09:28, 12 Сентября 2020
фото: © Минкультуры РК
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О переводе студентов на дистант сообщил глава Карелии в соцсети.

В Петрозаводске 51 студент с понедельника переведен на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса.

"Это одна группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и одна группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший). После окончания двухнедельного карантина все студенты вернутся к очной форме обучения", – написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Instagram.

Ранее коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3, в школе поселка Мелиоративный и в двух школах Кондопоги.

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Комментарии

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drug
2020-09-12 09:48:56
Все делается специально - морозят людей - люди будут болеть.
А какой там вирус мы не узнаем.

ПлачУ и ПлАчу
2020-09-12 10:50:53
drug, кто тебя морозит? Оденься или бегай быстрее! Похоже, что засланный казачок от дармоедов из ТГК.
Зритель
2020-09-12 09:34:16
Началось....или продолжается!?
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