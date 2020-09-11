Более 50 студентов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

О переводе студентов на дистант сообщил глава Карелии в соцсети.

В Петрозаводске 51 студент с понедельника переведен на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса.



"Это одна группа Лесотехнического техникума (29 человек, один заболевший) и одна группа Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (22 человека, один заболевший). После окончания двухнедельного карантина все студенты вернутся к очной форме обучения", – написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Instagram.

Ранее коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3, в школе поселка Мелиоративный и в двух школах Кондопоги.