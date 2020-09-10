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В Карелии еще 74 школьника перевели на дистант из-за коронавируса

Новости. Общество
10:03, 11 Сентября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Выявлены новые случаи заражения COVID-19 среди школьников.

Об этом сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

"74 школьника в Кондопоге с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это ученики двух классов школы № 3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Еще раз подчеркиваю, после окончания двухнедельного карантина все школьники вернутся к очной форме обучения", – написал глава республики.

Ранее, коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска,  в лицее №40, петрозаводской школе №3 и в школе поселка Мелиоративный – более 200 учащихся переведены на дистант.

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Комментарии

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Юнипер
2020-09-11 13:04:54
плохо это
елпидифор
2020-09-11 11:23:05
Богатеет русский язык новыми словами, вот и "дистант" появился. На прошлой неделе федеральные СМИ порадовали: "процесс деконфликтинга в Сирии".
Горожанин
2020-09-11 14:02:24
елпидифор, а еще есть "саунинг" т "тринкинг"...
Бездельник
2020-09-11 13:47:33
елпидифор, :)
Вася
2020-09-11 10:21:39
Однако вирус мутирует, и может в технологически развитой России передаваться удаленно.
однозначно
2020-09-11 10:08:17
На дистант из-за коронвир.
Вася
2020-09-11 10:29:40
однозначно, надеешься , что забугор тебя спасет !
Вася
2020-09-11 10:06:40
Обещать уже нечего,, пока лучше в бункере отсидеться..
Гость
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