В Карелии еще 74 школьника перевели на дистант из-за коронавируса

Выявлены новые случаи заражения COVID-19 среди школьников.

Об этом сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

"74 школьника в Кондопоге с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это ученики двух классов школы № 3 (60 человек) и одного класса школы №7 (14 человек). Еще раз подчеркиваю, после окончания двухнедельного карантина все школьники вернутся к очной форме обучения", – написал глава республики.

Ранее, коронавирус выявили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска, в лицее №40, петрозаводской школе №3 и в школе поселка Мелиоративный – более 200 учащихся переведены на дистант.