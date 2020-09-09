Еще у трех школьников в Карелии выявили коронавирус

Новые случаи заболевания COVID-19 обнаружены в школах Петрозаводска и поселка Мелиоративный.

Как сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" коронавирус подтвержден еще у трех школьников.

"В Петрозаводске в лицее №40 заболел 1 ученик, весь класс (28 человек) переведен на время карантина на дистанционное обучение, в петрозаводской школе №3 также заболел 1 ученик, его одноклассники (24 человека), а также 1 педагог переведены на дистант. Еще один ученик заболел в школе поселка Мелиоративный Прионежского района, 13 школьников из этого класса, а также 1 педагог во время карантина будут учиться дистанционно", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее ковид обнаружили в школе поселка Элисенваара, Академическом лицее, Финно-угорской школе, автотранспортном техникуме и в медицинском колледже Петрозаводска.