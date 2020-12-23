Пять лет оптимизации: кто в Карелии уничтожал здравоохранение

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, как в республике уничтожалась медицина.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов накануне принятия регионального бюджета на 2021 год внес в проект две поправки, касающиеся медицины. Он предложил увеличить расходы на лекарственное обеспечение жителей Карелии и финансирование бюджетных учреждений здравоохранения. Принятие этих поправок могло улучшить сложнейшую ситуацию в карельском здравоохранении, однако парламентское большинство - депутаты от "Единой России" их заблокировали.

В интервью нашему изданию автор инициативы рассказал, почему считает необходимым увеличение расходов на медицину, которая уничтожалась все последние годы. Многое из того, о чем говорил Евгений Ульянов, ранее никто не озвучивал.

- Основной этап оптимизации здравоохранения в Карелии приходится на период с 2012 по 2017 год, - пояснил Евгений Ульянов. - Это время правления в республике губернатора Александра Худилайнена, министром здравоохранения при котором была Валентина Улич. Добавлю, что все делалось с одобрения Законодательного собрания, то есть, чтобы вы понимали, – депутаты от "Единой России", многие из которых избрались на новый срок и до сих пор сидят в парламенте, - в этом тоже участвовали. То есть в равной степени с правительством ответственны за развал карельского здравоохранения.

До проведения той оптимизации в Карелии насчитывалось 50 учреждений здравоохранения, включая муниципальные. Активно сокращать их начали с 2012 года, причем не скрывалось, что основной целью было, как они говорили, «исключение неэффективных затрат медицинских организаций».

Я приведу несколько примеров. Закрыли больницу в Лахденпохье – присоединили к районной больнице в Сортавале, закрыли в Муезерке – организовали общую с Костомукшей межрайонную больницу №1. Об этом есть официальные распоряжения правительства.

За пять «худилайненовских» лет в Карелии закрыли две крупные районные больницы, одну большую поликлинику в Петрозаводске - соединили вместе поликлиники №1 и №5, и восемь ФАПов в районах, чтобы оптимизировать их расходы. Всего в тот период было ликвидировано 16 ФАПов, их закрывали, в основном, из-за неудовлетворительного состояния зданий, - никто ими не занимался, деньги в ремонт и оборудование власти не вкладывали.

По словам Евгения Ульянова, поскольку карельское отделение КПРФ стало инициатором досрочной отставки Худилайнена, коммунисты тогда собрали подробную информацию о сокращении медицинских учреждений, ликвидации коечного фонда, закрытии ФАПов и т.д.

- У нас было очень много обращений из районов, когда закрывалась какая-то из больниц, поэтому мы полностью владеем ситуацией. К тому же, есть документальные подтверждения – оптимизация проводилась чуть ли не тайком, жители узнавали о принятых решениях власти постфактум, но все осталось в официальных постановлениях, распоряжениях, приказах».

Подробнее читайте здесь.

