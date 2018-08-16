Пять мостов построили в Карелии вместо аварийных

По теме
Загрузка...
В текущем году на содержание и ремонт региональных, межмуниципальных и дорог местного значения выделено 3,7 млрд рублей, сообщают в Минтрансе региона.
При этом средства из федерального бюджета на эти цели составляют более 1 млрд рублей, пояснили в министерстве.
На ремонт дорог и мостов из бюджета Карелии в этом году было выделено 282,3 млн рублей. В первом полугодии дорожники заменили пять аварийных мостов в Кондопожском и Медвежьегорском районах. До конца года появится новый мост в Олонецком районе. В этом году начнутся работы по сооружению ещё 5 мостов, но сданы объекты будут в 2019 году.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
Сегодня 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Сегодня 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
Сегодня 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
Сегодня 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
Сегодня 11:28
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии