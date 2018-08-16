Пять мостов построили в Карелии вместо аварийных

В текущем году на содержание и ремонт региональных, межмуниципальных и дорог местного значения выделено 3,7 млрд рублей, сообщают в Минтрансе региона.

При этом средства из федерального бюджета на эти цели составляют более 1 млрд рублей, пояснили в министерстве.

На ремонт дорог и мостов из бюджета Карелии в этом году было выделено 282,3 млн рублей. В первом полугодии дорожники заменили пять аварийных мостов в Кондопожском и Медвежьегорском районах. До конца года появится новый мост в Олонецком районе. В этом году начнутся работы по сооружению ещё 5 мостов, но сданы объекты будут в 2019 году.

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