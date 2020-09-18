Пять пациентов с внебольничной пневмонией госпитализированы за сутки в Карелии

Карельский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации пяти пациентов с внебольничной пневмонией за сутки.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1290 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом говорится в сообщении оперативного штаба правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, по данным на 19 сентября в Карелии скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19.