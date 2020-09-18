В Карелии пожилой мужчина скончался от коронавируса

Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии скончался еще один пациент, у которого был ранее диагностирован COVID-19

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1936 года рождения, имевший сопутствующие заболевания. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, число пациентов, погибших от COVID-19 в Карелии, достигло 34 человек.

Подтверждены еще 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 7 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Лоухи – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кортела), в Пряжинском районе – 3 человека (село Крошнозеро, поселки Эссойла и Матросы).

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 22, в Олонецком районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Сортавальском районе – 2, в Суоярвском районе – 2, в Пудожском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Накануне число заболевших COVID-19 в России побило рекорд двухмесячной давности.