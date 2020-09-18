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В Карелии пожилой мужчина скончался от коронавируса

Новости. Общество
08:59, 19 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева
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Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Карелии скончался еще один пациент, у которого был ранее диагностирован COVID-19

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1936 года рождения, имевший сопутствующие заболевания. Об этом говорится в сообщении  оперативного штаба правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом. 

Таким образом, число пациентов, погибших от COVID-19 в Карелии, достигло 34 человек.

Подтверждены еще 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 7 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Лоухи – 3 человека, в Медвежьегорске – 1 человек, в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Кортела), в Пряжинском районе – 3 человека (село Крошнозеро, поселки Эссойла и Матросы).

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 22, в Олонецком районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Сортавальском районе – 2, в Суоярвском районе – 2, в Пудожском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

Накануне число заболевших COVID-19 в России побило рекорд двухмесячной давности.

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Комментарии

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Изя
2020-09-19 09:33:29
84 года пожил и не плохо , зачем об это писать , что и истерить . Оперштаб а отставку )))
Гость
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