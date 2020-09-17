Число заболевших COVID-19 в России побило рекорд двухмесячной давности

В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным опершатаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 905, это максимум заразившихся с 20 июля.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Смоленской и Московской областях (по 0,2%), Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике (по 0,3%).

Всего с начала пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 1 091 186 человек.

Число вылечившихся пациентов после COVID-19 возросло в России на 5 339 за сутки, всего выздоровели 901 207 человек.

На сегодняшний день доля выздоровевших превысила 82,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 134 против 144 днем ранее, всего умерли 19 195 человек. Общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Напомним, число инфицированных в Карелии возросло за минувшие сутки до 3610.