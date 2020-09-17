Более 20 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки

Число инфицированных в республике возросло до 3610, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Кондопоге – 4, в Сортавале – 2, в Прионежском районе – 1 (село Заозерье), в Пряжинском районе – 2 (поселок Чална).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 22, в Беломорском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Всего выздоровели 2989 человек.

На самокарантине находятся 981 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+4 за сутки).

Проведено 163690 исследований (+1321 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 33 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 587,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 739,6 случаев, по Северо-Западу – 750,2.