"Пять процентов жизни тебе оставалось": Бабкина рассказала о болезни COVID-19

Певица Надежда Бабкина призналась, что побывала в критической ситуации после заражения коронавирусом.

Накануне впервые после госпитализации и лечения от коронавируса Надежда Бабкина приехала в театр "Русская песня", в котором уже много лет является руководителем. В связи с мерами безопасности встречать артистку пришли всего несколько человек из коллектива. Тем не менее, встреча была очень теплой: с объятиями, цветами и поздравлениями с выпиской. На встрече Надежда Георгиевна обсудила с коллегами новый спектакль. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Кроме того, Бабкина уже активно начала сниматься на телевидении: уже были отсняты выпуски программы "Модный приговор", а также "Сегодня вечером", в которой Надежда Георгиевна была приглашенной звездой. Однако уже сейчас известно о шокирующем признании, которое сделала Бабкина.

Певица рассказала, что из-за коронавирусной пневмонии ее легкие были поражены на 80% . Ситуация была критической. Об этом артистка сама узнала лишь когда ее переводили из реанимационной палаты в обычную. Тогда врачи решились на откровения с певицей: "Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…".

Более того, пока сама Бабкина находилась в больнице, ее сын Данила тоже переболел коронавирусом. О семье в тот сложный период заботилась невестка Бабкиной — Татьяна. Сейчас, к счастью, угроза миновала, но артистка с сыном продолжают ездить в клинику на реабилитацию.